Додик у Зворнику, отварање новог погона Алумине

Предсједник Републике Српске Милорад Додик посјетиће данас фабрику Алумина у Зворнику, гдје ће присуствовати отварању новог погона за производњу силикагела, специјалних зеолита и бемита.