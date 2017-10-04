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05/10/2017 |  07:25 ⇒ 07:34 | Аутор: РТРС | Коментара: 0

Додик у Зворнику, отварање новог погона Алумине

Предсједник Републике Српске Милорад Додик посјетиће данас фабрику Алумина у Зворнику, гдје ће присуствовати отварању новог погона за производњу силикагела, специјалних зеолита и бемита.
Милорад Додик - Фото: РТРС
Милорад ДодикФото: РТРС

Након отварања погона, Додик ће присуствовати отварању вртића Невен у оквиру фабрике Алумина, најављено је из кабинета предсједника Српске.

Предсједник Републике посјетиће данас у Бијељини Његово преосвештенство епископа зворничко-тузланског Фотија.