Филаделфија: Експлозија, на улицама "стање хаоса"(ВИДЕО)

Према извјештајима локалних медија на улицама се окупио велики број људи, а према сликама с друштвених мрежа "руља" се пење по возилима, семафорима, надстрешницама и баца предмете на полицију.

Одјекнула је и једна експлозија.

Према првим извјештајима има доста повријеђених.

На улице су упућени специјални тимови полиције СWАТ за разбијање демонстрација.

Хитна помоћ је примила неколико позива због озбиљних повреда усљед падова с висине.

Полиција је упутила хитан позив свим јединицама да се окупе и понесу још заштитне опреме.

The city is beginning to fall apart. This is not a drill any more. pic.twitter.com/OHdW4MHm4y