Рекламе на Супербоулу одушевиле, НБЦ зарадио пет милиона долара (ВИДЕО)

О рекламама се прича мјесецима прије иако имају простора само 30 секунди. Иако су кратке, ове рекламе су уједно и најскупље. НБЦ који је преносио овај најважнији спортски догађај Америке, зарадио је пет милиона долара само од реклама.

Овогодишње рекламе карактеришу познате личности и специјални ефекти. Међу најбољим, према мишљењу гледалаца, је реклама компаније Mountain Dew која је ангажовала Питера Динклиџа и Моргана Фримена који се боре репом кроз пјесме Баса Рајмса "Look At me Now" i Мис Елиот "Get Your Freak On". Такође, симоблизују борбу ватре и леда.

Компанија "Procter end Gamble" насмијалa је ове године гледаоце рекламом сличној оној за Олд Спајс, само је умјесто стикера за мушкарце "главни глумац" детрџент за веш Тide.

Рeм Тракс присјетио се Др. Мартина Лутера Кинга убацивши његов говор у своју рекламу о посвећивању живота служећи другима.

"Службе јер их покреће виша сила, служе јер дијеле одговорност и посвећеност са породицом и заједницом, службе јер су они мушкарци и жене свог свијета, служе јер знају да могу бити више љубазни", кажу у реклами о својим камионима.

Кока Кола је и ове године објавила рекламу која слави различитост коју нуди наша планета па се у кратком видеу појављују различите земље, парови, покривене жене, геј парови итд.

Рекламу ривала Пепси Коле красе Синди Крафорд и Бритни Спирс са којима се жели показати како је Пепси непролазан генерацијама и да увијек представља забаву.

"М&М" је ангажовао Денија ДеВиту за рекламу која је пуна хумора.

Извор: Агенције